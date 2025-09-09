Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehr und Polizei bei Küchenbrand im Einsatz

Gera (ots)

Gera. Am Montagabend (08.09.2025) gegen 18:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Schulstraße zu einem Wohnungsbrand gerufen. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss fest. Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt nach draußen gebracht werden. Die Feuerwehr stellte bei Betreten der betroffenen Wohnung einen kleinen Brand in der Küche fest, der zum Glück schnell gelöscht werden konnte. Als Ursache wird eine angelassene Herdplatte vermutet. Der Sachschaden durch Verrußung der Einrichtung und der Außenfassade des Hauses dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. (DL)

