PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehr und Polizei bei Küchenbrand im Einsatz

Gera (ots)

Gera. Am Montagabend (08.09.2025) gegen 18:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Schulstraße zu einem Wohnungsbrand gerufen. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss fest. Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt nach draußen gebracht werden. Die Feuerwehr stellte bei Betreten der betroffenen Wohnung einen kleinen Brand in der Küche fest, der zum Glück schnell gelöscht werden konnte. Als Ursache wird eine angelassene Herdplatte vermutet. Der Sachschaden durch Verrußung der Einrichtung und der Außenfassade des Hauses dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:29

    LPI-G: Lagerhalle mit 2000 Strohballen abgebrannt (berichtigt)

    Greiz (ots) - Greiz Greiz. In der Nacht vom 05.09. zum 06.09.2025 brannte in der Gablauer Straße aus noch ungeklärter Ursache eine Lagerhalle mit mindestens 2000 eingelagerten Strohballen ab. Die Löscharbeiten mehrere Feuerwehren aus Greiz und Umgebung dauerten bis weit in den Sonntag hinein an und konnten ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:14

    LPI-G: Kunde vereitelt erfolgreichen Ladendiebstahl

    Gera (ots) - Gera. Am 06.09.2025 gegen 16:40 Uhr besuchten zwei etwa 40-jährige Männer einem Verbrauchermarkt in der Braustraße. Einer der beiden verstaute Waren in seinem Rucksack, legte an der Kasse aber nur zwei niedrigwertige Getränke zum Bezahlen vor. Sein Kompagnon verließ derweil bereits das Geschäft. Als die Kassiererin ihn bat auch den Rucksack zu leeren, rannte er aus dem Laden. Ein 21-jähriger Kunde ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:37

    LPI-G: Diebstahl im Zug

    Greiz (ots) - Greiz. Eine 21-jährige vietnamesische Frau fuhr am 07.09.2025 gegen 20:10 Uhr mit dem Zug von Gera nach Greiz. Während der Fahrt legte sie ihren Rucksack in der Gepäckablage ab und musste bei der Ankunft in Greiz feststellen, dass der Rucksack samt Inhalt verschwunden war. Der unbekannte Täter erbeutete sämtliche Ausweisdokumente und einen hohen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. (BF) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren