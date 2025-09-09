Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindergarten

Altenburg (ots)

Schmölln. Unbekannte sind im Tatzeitraum über das Wochenende vom 05.09.2025 ab 20 Uhr bis 08.09.2025 um 8 Uhr in den Kindergarten im Finkenweg eingebrochen. Dazu haben sie die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt und einen dreistelligen Sachschaden verursacht. Was auch immer der oder die Täter in einem Kindergarten als Beute erhofft hatten, gefunden haben sie es vermutlich nicht, denn augenscheinlich wurde nichts entwendet. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Kindergartens gesehen hat oder sonstig sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten dies der Polizei Altenburg zum Bezugszeichen 0234452/2025 unter Telefon 03447 471-0 mitzuteilen. (DL)

