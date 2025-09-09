Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei stellt betrunkenen Randalierer

Greiz (ots)

Greiz. Anwohner informierten am Montagabend (08.09.2025) gegen 20:10 Uhr die Polizei darüber, dass ein Mann in der Tannendorfstraße randalieren würde, gegen Haustüren und Briefkästen schlage und auch bereits eine Fensterscheibe zerstört habe. Anhand der Personenbeschreibung konnten Polizeikräfte den mutmaßlichen Täter wenig später im Bereich eines Einkaufsmarktes am Neustadtring aufgreifen. Der 22-jährige Deutsche hatte leichte Schnittverletzungen an der Hand, war mit 2,75 Promille erheblich alkoholisiert und stand zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Zum Motiv seines aggressiven Verhaltens machte er keine Angaben, wird sich dafür aber in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell