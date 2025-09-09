LPI-G: Munitionsfund bei Baggerarbeiten
Greiz (ots)
Greiz. Bei Tiefbauarbeiten mit einem Minibagger in der Parkgasse stieß ein 51-Jähriger Greizer am 08.09.205 gegen 15:30 Uhr auf eine vermeintliche Granate und informierte die Polizei. Die Beamten sperrten den Fundort im Umkreis von 200 Metern ab und informierten eine Spezialfirma, die das Objekt als Sprenggranate aus dem 1. Weltkrieg identifizierte und schließlich bergen konnte. Nach etwa drei Stunden wurde die Sperrung des Bereichs wieder aufgehoben. (DL)
