Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Altenburg (ots)

Rositz. Zwischen dem 05.09.2025, 15:00 Uhr, und dem 09.09.2025, 08:45 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Altenburger Straße in Rositz eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Gebäude ein und entwendete unter anderem Werkzeuge, Spielzeug und Sammlerstücke in einem niedrigen vierstelligen Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0235594/2025) (SR)

