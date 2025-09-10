PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl im Supermarkt

Gera (ots)

Gera. Am 09.09.2025, gegen 11:05 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mann beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Reichsstraße in Gera gestellt. Der Dieb entnahm zwei Getränkedosen im Wert von 1,85 Euro und versuchte, das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen. Als der Ladendetektiv ihn ansprach und zur Kasse aufforderte, stieß der Dieb den Detektiv zur Seite und versuchte, zu fliehen. Der Vorfall konnte jedoch durch den Detektiv verhindert werden, und der Dieb wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 10.09.2025 – 08:51

    LPI-G: Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Altenburg (ots) - Rositz. Zwischen dem 05.09.2025, 15:00 Uhr, und dem 09.09.2025, 08:45 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Altenburger Straße in Rositz eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Gebäude ein und entwendete unter anderem Werkzeuge, Spielzeug und Sammlerstücke in einem niedrigen vierstelligen Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:50

    LPI-G: Betrugsfall

    Gera (ots) - Gera. Am 09.09.2025, gegen 10:00 Uhr, erstattete eine 65-jährige Geraerin Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Die Geschädigte wurde telefonisch von einem unbekannten Täter kontaktiert, der ihr ein Gewinnversprechen in Höhe von 82.000 Euro machte. Um den Gewinn zu erhalten, sollte die Frau jedoch einen niedrigen vierstelligen Betrag im Voraus bezahlen. Im Glauben, dass sie tatsächlich einen Gewinn erzielen würde, erwarb die Frau mehrere Guthabenkarten ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:08

    LPI-G: Räuberischer Diebstahl in Gera - Zeugen gesucht

    Gera (ots) - Gera. Am 09.09.2025 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße in Gera. Der 39-jährige Täter betrat das Geschäft, steckte sich diverse Lebensmittel in einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen zweistelligen Bereich in die Taschen und wollte ohne zu zahlen, den Kassenbereich passieren. Zwei aufmerksame Mitarbeiterinnen bekamen dies mit und wollten ...

    mehr
