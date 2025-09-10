Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl im Supermarkt

Gera (ots)

Gera. Am 09.09.2025, gegen 11:05 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mann beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Reichsstraße in Gera gestellt. Der Dieb entnahm zwei Getränkedosen im Wert von 1,85 Euro und versuchte, das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen. Als der Ladendetektiv ihn ansprach und zur Kasse aufforderte, stieß der Dieb den Detektiv zur Seite und versuchte, zu fliehen. Der Vorfall konnte jedoch durch den Detektiv verhindert werden, und der Dieb wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell