Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung in Casino

Gera (ots)

Gera. Am 09.09.2025, gegen 21:45 Uhr, kam es in einem Casino in der Heinrichstraße in Gera zu einem Vorfall, bei dem zwei Männer im Alter von 25 Jahren mit einem gefälschten Aufenthaltstitel versuchten, Zutritt zum Casino zu erhalten. Als die Täuschungsversuch auffiel, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der die Täter die 18-jährige Angestellte des Casinos beleidigten. Beide Täter wurden daraufhin von der 18-Jährigen aufgefordert, das Casino zu verlassen, woraufhin diese aggressiv reagierten und einer der Angestellten ins Gesicht spuckten. Nach mehrfacher Aufforderung verließ ein Täter das Casino und konnte flüchten. Der zweite Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden. Mehrere Strafverfahren wurden gegen beide Personen eingeleitet. (SR)

