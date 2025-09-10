Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Übergriff in Altenburg - Polizei bittet um Mithilfe

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 03.09.2025 wurde der Polizei durch einen Zeugenhinweis bekannt, dass eine 23-Jährige gegen 20:35 Uhr von zwei bislang unbekannten Personen im Bereich der Brockhausstraße und Sophie-Mereau-Weg angesprochen und zumindest sexuell belästigt wurde. Als diese auf einer dort befindlichen Bank saß, kamen die Täter und berührten diese mehrfach gegen ihren Willen an ihrem Körper. Nach circa 3 Stunden wachte die 23-Jährige teilweise entkleidet auf einer Wiese in der Nähe der Bank mit Gedächtnisverlust auf. Zudem konnten unter anderem Verletzungen im Kopfbereich festgestellt werden. Trotz hinreichender Ermittlungen konnten bisher keine möglichen Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Die beiden männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden: ausländisches Erscheinungsbild, arabisch oder türkisch sprechend. Weitere Hinweise konnten bislang nicht zu den Tätern erhoben werden. Daher bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0229446/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell