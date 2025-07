Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Mann mit Messer festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 31.08.2025, gegen 7:20 Uhr wurde der Polizei eine Person mit Messer in der Bismarckstraße in Waldshut gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte reagierte die Person nicht auf Ansprache und flüchtete. Er konnte in der Bahnhofsunterführung gestellt werden. Der 42-Jährige legte das Küchenmesser zu Boden und lies sich widerstandslos festnehmen. Er wurde in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt oder bedroht. Neben den Einsatzkräften des Polizeireviers Waldshut waren auch die Bundespolizei und Justizvollzugsbeamte in das Einsatzgeschehen involviert.

