Polizei Duisburg

POL-DU: Hamminkeln/Duisburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Tötungsdelikt aufgeklärt - Polizei vollstreckt Haftbefehle und nimmt drei Tatverdächtige fest

Duisburg/Bocholt (ots)

Weil ein 61-Jähriger in Folge körperlicher Gewalteinwirkung am 21. Juni in einem Einfamilienhaus auf der Sachsenstraße in Hamminkeln verstarb, richtete die Polizei Duisburg unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission ein.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6061165

Dank akribischer Ermittlungsarbeit gelang es den Kriminalbeamten drei dringend Tatverdächtige im Alter von 18 bis 22 Jahren zu identifizieren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Duisburg Haftbefehle für das Trio aus Bocholt und zunächst sieben Durchsuchungsbeschlüsse für Privatwohnungen.

In den frühen Morgenstunden (16. Juli, 6 Uhr) vollstreckten Einsatzkräfte die Beschlüsse unter Beteiligung einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Hierbei nahmen sie zwei Männer fest, vier weitere Personen wurden in Gewahrsam genommen. Eine Person, die bei dem Zugriff Widerstand leistete, wurde leicht verletzt.

Auf Basis aktueller Ermittlungsergebnisse stellte die Staatsanwaltschaft Duisburg den Antrag zur Durchsuchung von drei weiteren Wohnungen in Bocholt.

Nach richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschlüssen wurden auch diese umgehend vollstreckt.

Während des Einsatzes wurde zudem eine weitere Personen angetroffen, die im dringenden Verdacht steht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg werden die drei Festgenommenen am Donnerstag (17. Juli) einem Haftrichter am AG Duisburg vorgeführt.

Im Rahmen der Durchsuchung wurden umfangreiche Beweismittel, Bargeld und ein Auto sichergestellt. Die Auswertung der Asservate und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell