Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW landet nach Ausweichmanöver im Zaun

Gera (ots)

Gera. Am 10.09.2025 gegen 13:50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Kaimberger Straße gemeldet. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer kam hier von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun, nachdem er laut eigenen Angaben einem unbekannten SUV im Gegenverkehr, der plötzlich auf seine Fahrbahnseite wechselte, ausweichen musste. Der Schaden am Zaun wird auf einen niedrigen vierstelligen Wert geschätzt. Am Ford des 59-Jährigen dürfte der Schaden fünfstellig sein. Zu dem entgegenkommenden SUV sind keine näheren Details bekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und den Beteiligten machen können, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 0237118/2025 bei der Polizei in Gera unter 0365 829-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

