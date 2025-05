Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leicht verletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall in Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 08.05.2025 gegen 13:35 Uhr im Bereich der K19 zwischen Heidschott und Varste. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Kirchhundem befuhr die K19 von Varste kommend in Richtung B517. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und ihr PKW musste abgeschleppt werden.

Die K19 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Es entstand Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

