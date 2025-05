Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstähle aus Fahrzeugen in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (7. Mai) wurden bei der Polizei in Attendorn drei Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt.

Auf einem geschotterten Parkplatz an der Burg Schnellenberg schlugen Unbekannte Scheiben von zwei PKW mit einem Stein ein. Hierdurch beschädigten sie ein drittes Auto. Aus den Fahrzeugen wurden Gegenstände wie Tankkarten und Fahrzeugscheine entwendet.

Der Tatzeitraum lag hier zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen.

Ein etwas komplizierterer Fall lag in der "Sassestraße" vor. Hier hatte eine Frau zunächst das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt. Als sie daraufhin ihre Geldkarte bei der Bank sperren lassen wollte, wurden bereits verdächtige Vorgänge mit der Karte festgestellt. Unbekannte hatten vergeblich versucht, einen mittleren vierstelligen Eurobetrag an Bankautomaten mit der Karte zu erlangen. Außerdem waren die Karten an einigen Zigarettenautomaten zum Einsatz gekommen. Die Geschädigte konnte nicht genau sagen, wie ihre Geldbörse abhandengekommen war. Sie vermutete, dass sie ihr Portemonnaie vermutlich in ihrem PKW vergessen hatte. Dieser wies jedoch weder Aufbruchspuren, noch sonstige Auffälligkeiten auf. Auch hier lag der Tatzeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch.

Angaben zu verdächtigen Beobachtungen oder Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell