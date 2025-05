POL-OE: Pedelecfahrer nach Unfall leicht verletzt

Finnentrop (ots) - Am Dienstag (06. Mai) wurden der Polizei zwei Diebstähle aus Autos in Bamenohl gemeldet. In beiden Fällen wird derzeit davon ausgegangen, dass die Fahrzeuge zur Tatzeit unverschlossen waren. In der Straße "Zur Haardt" und dem "Wiemker Weg" wurden Gegenstände wie Schlüssel oder Schlüsselbunde aus abgestellten PKW entwendet. Die Tatzeit lag jeweils zwischen dem Montagnachmittag und dem ...

