POL-OE: Erneut Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Lennestadt (ots) - Obwohl sie mit Faltschlössern an einem Metallgeländer gesichert waren, entwendeten unbekannte Täter zwei Pedelec aus einem Carport in Kirchveischede. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (5./6. Mai) schlugen die Täter in der Straße "Am Radeberg" zu. Bei den Rädern handelte es sich um zwei Pedelec der Marke KTM, Typ Macina Kapoho 7973 und Macina Kapoho 6971. Der Gesamtwert wird auf einen ...

