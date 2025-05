POL-OE: Unbekannte stehlen Kompletträder von Betriebsgelände

Attendorn (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (02. Mai) kurz nach 10 Uhr auf der L853 in Milstenau. Ein Traktor hatte aus bislang unbekannter Ursache das komplette hintere rechte Rad verloren. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Schlingern und kippte zur rechten Seite ab. Dabei verletzte sich der 32-jährige Traktorfahrer leicht. Der Schaden am Traktor und an der Fahrbahn wurde auf einen fünfstelligen ...

