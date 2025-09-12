LPI-G: Betrunken auf dem E-Scooter
Gera (ots)
Gera. Am 12.09.2025 kontrollierte die Polizei um 02:46 Uhr einen 23-jährigen Deutschen, der mit seinem E-Scooter die Straße Am Sommerbad entlangfuhr und nahm Alkoholgeruch wahr. Eine Atemalkoholkontrolle wies dem Mann 1,6 Promille aus. Offenbar war ihm nicht bewusst, dass für zulassungspflichtige Elektrokleinstfahrzeuge ebenfalls die 0,5-Promille-Grenze gilt und er sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten muss. (DL)
