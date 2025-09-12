LPI-G: Betrunken auf dem E-Scooter

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am 10.09.2025 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem 8-jährigen Enkel als Beifahrer die Gartenstraße in Berga, als sie aus bisher unbekanntem Grund gegen einen geparkten PKW stieß. Durch den starken Aufprall kippte der Suzuki der 72-Jährigen um und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen wurden vor Ort durch die Rettung erstversorgt und anschließend ...

mehr