LPI-G: Ladendieb gestellt
Greiz (ots)
Greiz. Ein 28-jähriger, polnischer Mann fiel am 11.09.2025 dem Ladendetektiv eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße auf, als er versuchte verschiedene Lebensmittel im Gesamtwert von 33,78 Euro ohne zu bezahlen aus dem Laden zu schaffen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen, welche die Personalien schließlich feststellen konnte und ein Strafverfahren gegen den Ladendieb einleitete. (DL)
