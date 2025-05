Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW am Bertha-von-Suttner-Platz mit drei Verletzten

Bonn (ots)

Am heutigen Abend ist es am Bertha-von-Suttner-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rettungswagen des städtischen Rettungsdienstes gekommen. Der Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt in Richtung Beuel unterwegs. In der Folge des Zusammenstoßes schleuderte der PKW auf eine Verkehrsinsel. Dort wurde eine Passantin und ein Passant erfasst. Der Passant wurde durch den Unfall schwer verletzt, die Passantin sowie der Fahrer des PKW leicht verletzt. Alle Patienten wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in Bonner Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr nahm ausgetreten Betriebsmittel auf und unterstütze bei der Unfallaufnahme durch die Polizei. Die Kreuzung musste für die Maßnahmen von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Unfallaufnahme der Polizei den gesamten Abend über für PKW, Bus und Bahnverkehr gesperrt werden. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen.

Im Einsatz waren der Führungsdienst sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aus der Feuer- und Rettungswache 1.

