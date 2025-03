Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Detmold. Kennzeichen von gestohlenem KIA gefunden - Polizei sucht Zeugen.



Im Zeitraum 25./26.02.2025 haben bislang Unbekannte zwei KIA EV 6 vom Gelände eines Autohauses in der Klingenbergstraße in Detmold gestohlen (wir berichteten dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5980107). Am Samstag (01.03.2025) wurden die Kennzeichen eines der gestohlenen Autos in der Straße "Im Seelenkamp" in Lage in einem Gebüsch aufgefunden und im Anschluss an die Polizei übergeben. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe sich dort im Zeitraum 25.02. (abends) bis 01.03.2025 mit den gestohlenen KIAs aufgehalten haben. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, denen innerhalb dieses Zeitfensters verdächtige Fahrzeuge/Transporter oder Personen in diesem Bereich aufgefallen sind: Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 05231 6090.

