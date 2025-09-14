PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag, den 13.09.2025 kam es gegen 11:00 Uhr in der Straße Parkküchenhaus zu einem versuchten Diebstahl, bei welchem der bisweilen unbekannte Täter versuchte etwas aus einem abgeparkten PKW zu entwenden. Durch die Geschädigte, die Fahrzeughalterin wurde bekannt, dass diese ihr Fahrzeug zum entladen in der Straße Parkküchenhaus abstellte und währenddessen mitbekam, dass sich der Beschuldigte Zugang zu ihrem Fahrzeug verschaffte und sich in dieses hinein beugte, um hier etwas zu entwenden. Die Geschädigte konnte dies jedoch unterbinden, indem sie den Mann ansprach, woraufhin sich dieser vom Tatort entfernte. Trotz sofortiger eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte nicht angetroffen werden. Der Täter wird als Mann im ungefähren Alter von 30 - 40 Jahren mit Glatze beschrieben. Zur Tatzeit soll der Täter ein bordeauxrotes Oberteil und eine Jeans getragen haben. Da bisweilen die Identität des Beschuldigten noch nicht geklärt ist bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0239807/2025 unter der Tel.: 03661/ 6210 entgegengenommen werden. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

