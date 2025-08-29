Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Wakelkamp; Tatzeit: zwischen 27.08.2025, 15.00 Uhr und 28.08.2025, 16.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Wakelkamp in Borken-Gemen. Zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Sie durchwühlten das gesamte Gebäude. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Unbekannten Beute gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell