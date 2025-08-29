PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall
87-jähriger Radfahrer verstorben

Bocholt (ots)

Am 13.08.2025 kam es auf der Werther Straße / Wiesenstraße in Bocholt gegen 16.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 87-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6096825

Am 28.08.2025 teilte das Krankenhaus mit, dass der 87-Jährige seinen schweren Unfallverletzungen erlag. (sb)

