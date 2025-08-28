POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Vardingholter Straße; Unfallzeit: 27.08.2025, zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr; Angefahren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Borken ein abgestelltes Auto. Der dabei beschädigte grün lackierte Mercedes Benz hatte auf einem Parkplatz an der Vardingholter Straße gestanden. Dort muss es zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne ...

