Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 25.08.2025, 09.00 Uhr, und 28.08.2025, 09.00 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte einen geparkten Wagen in Gronau. Das Auto hatte auf einem Grundstück an der Mühlenmathe gestanden, wo die Täter sich zwischen Montagmorgen und Donnerstagmorgen gewaltsam daran zu schaffen machten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

