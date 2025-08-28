POL-BOR: Borken - Nach Unfall weggefahren
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Vardingholter Straße;
Unfallzeit: 27.08.2025, zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr;
Angefahren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Borken ein abgestelltes Auto. Der dabei beschädigte grün lackierte Mercedes Benz hatte auf einem Parkplatz an der Vardingholter Straße gestanden. Dort muss es zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
