Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weggefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Vardingholter Straße;

Unfallzeit: 27.08.2025, zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr;

Angefahren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Borken ein abgestelltes Auto. Der dabei beschädigte grün lackierte Mercedes Benz hatte auf einem Parkplatz an der Vardingholter Straße gestanden. Dort muss es zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

