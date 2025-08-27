Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 26.08.2025, 16.45 Uhr;

Einen grünen Renault Trafic angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Der Wagen war Mittwochnachmittag auf der Ochtruper Straße in Richtung Udo-Lindenberg-Kreisverkehr unterwegs. In Höhe einer Grundstückseinfahrt bog der Fahrer nach links ab. In diesem Moment überholte ein silberner VW Golf nach ersten Erkenntnissen verbotswidrig über die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des VW Golf hielt zunächst an, stieg aus und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Zeuge konnte den Mann wie folgt beschreiben: Er war mit einem roten T-Shirt und einer hellen Hose bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

