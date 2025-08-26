Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Kirche

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Mozartstraße; Tatzeit: zwischen 24.08.2025, 12.00 Uhr und 26.08.2025, 09.30 Uhr; In eine Kirche eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Mozartstraße in Heiden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Presbyterraum. Dort öffneten und durchsuchten sie Schränke und Regale. Unklar ist derzeit, ob die Täter Beute gemacht haben. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell