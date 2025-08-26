PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Kirche

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Mozartstraße; Tatzeit: zwischen 24.08.2025, 12.00 Uhr und 26.08.2025, 09.30 Uhr; In eine Kirche eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Mozartstraße in Heiden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Presbyterraum. Dort öffneten und durchsuchten sie Schränke und Regale. Unklar ist derzeit, ob die Täter Beute gemacht haben. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:59

    POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Transporter entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Leopoldstraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 17.00 Uhr und 25.08.2025, 11.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der graue Renault Master hatte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf einem Parkplatz an der Leopoldstraße gestanden. Die Unbekannten gelangten unproblematisch in das Innere des Wagens, da der Schließzylinder ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:30

    POL-BOR: Stadtlohn - Pkw fährt gezielt Mann an

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Burgstraße; Tatzeit: 25.08.2025, 21.50 Uhr; Nach einem Beziehungsstreit kam es am Montagabend gegen 21.50 Uhr in Stadtlohn an der Burgstraße zu einem gefährlichen Vorfall: Ein 29-jähriger Stadtlohner fuhr mit seinem Pkw nach ersten Erkenntnissen in eine Gruppe von sechs Personen. Zu dieser gehörte ein 30-jähriger Ahauser, gegen den sich die Handlung des Tatverdächtigen richtete. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren