Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw fährt gezielt Mann an

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Burgstraße; Tatzeit: 25.08.2025, 21.50 Uhr; Nach einem Beziehungsstreit kam es am Montagabend gegen 21.50 Uhr in Stadtlohn an der Burgstraße zu einem gefährlichen Vorfall: Ein 29-jähriger Stadtlohner fuhr mit seinem Pkw nach ersten Erkenntnissen in eine Gruppe von sechs Personen. Zu dieser gehörte ein 30-jähriger Ahauser, gegen den sich die Handlung des Tatverdächtigen richtete. Zwei Personen saßen zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden, vier weitere standen daneben. Der 30-jähriger Ahauser wurde von dem Fahrzeug erfasst, aufgeladen und durch die Luft geschleudert. Der Mann kam unmittelbar neben dem Auto zu Boden, stand jedoch wieder auf. Anschließend entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach der Schlägerei flüchteten alle Beteiligten zunächst vom Tatort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Geschädigte auf der Stadtlohner Straße in Ahaus in seinem Pkw angetroffen werden. Der 29-jährige Tatverdächtige selbst wurde schließlich auf der Goethestraße in Stadtlohn gestellt. Der angefahrene Ahauser erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sein Fahrzeug und der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell