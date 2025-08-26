PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw fährt gezielt Mann an

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Burgstraße; Tatzeit: 25.08.2025, 21.50 Uhr; Nach einem Beziehungsstreit kam es am Montagabend gegen 21.50 Uhr in Stadtlohn an der Burgstraße zu einem gefährlichen Vorfall: Ein 29-jähriger Stadtlohner fuhr mit seinem Pkw nach ersten Erkenntnissen in eine Gruppe von sechs Personen. Zu dieser gehörte ein 30-jähriger Ahauser, gegen den sich die Handlung des Tatverdächtigen richtete. Zwei Personen saßen zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden, vier weitere standen daneben. Der 30-jähriger Ahauser wurde von dem Fahrzeug erfasst, aufgeladen und durch die Luft geschleudert. Der Mann kam unmittelbar neben dem Auto zu Boden, stand jedoch wieder auf. Anschließend entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach der Schlägerei flüchteten alle Beteiligten zunächst vom Tatort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Geschädigte auf der Stadtlohner Straße in Ahaus in seinem Pkw angetroffen werden. Der 29-jährige Tatverdächtige selbst wurde schließlich auf der Goethestraße in Stadtlohn gestellt. Der angefahrene Ahauser erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sein Fahrzeug und der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 15:42

    POL-BOR: Gronau - Einbrecher entwenden Werkzeuge und Kupferkabel

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Lenné-Straße; Tatzeit: Zwischen 22.08.2025, 14.00 Uhr, und 25.08.2025, 07.05 Uhr; Werkzeuge und Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Rohbau an der Lenné-Straße in Gronau. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes betraten die Unbekannten den unverschlossenen Bau und hebelten im Keller eine Montagetür auf. Aus dem ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 15:41

    POL-BOR: Bocholt - Quad-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, L 602; Unfallzeit: 25.08.2025, 06.40 Uhr; Bei einem Unfall schwer verletzt hat sich der Fahrer eines Quads am Montagmorgen in Bocholt. Der 35-jährige Bocholter fuhr gegen 06.40 Uhr auf der L 602 in Richtung Bocholt. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache auf der Brücke über der Frankenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Er verlor er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren