Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher entwenden Werkzeuge und Kupferkabel

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Lenné-Straße;

Tatzeit: Zwischen 22.08.2025, 14.00 Uhr, und 25.08.2025, 07.05 Uhr;

Werkzeuge und Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Rohbau an der Lenné-Straße in Gronau. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes betraten die Unbekannten den unverschlossenen Bau und hebelten im Keller eine Montagetür auf. Aus dem Kellerraum entwendeten sie Werkzeuge im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Aus den anderen Räumen des zukünftigen Mehrfamilienhauses entwendeten die Tatverdächtigen mehrere bereits montierte Kupfer- und Datenkabel.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell