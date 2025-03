Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Dienstag, den 18.03.2025, kurz vor 15 Uhr, fuhr eine 83-Jährige mit ihrem Auto in der Schillerstraße zunächst beim Wenden in der Einmündung zur Cordovastraße gegen ein Haus und später beim Abstellen ihres Autos gegen ein geparktes Auto. Aufgrund der unsicheren Fahrweise kamen mehrere Passanten hinzu. Die Frau verursachte einen Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Die Polizeiwache Oggersheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht Zeugen, die den Unfall und die Fahrweise der Frau gesehen haben. U.a. wird der Fahrer eines gelben Fiat Pandas gesucht, der erst an der Frau vorbeifuhr und dann sein Auto abstellte und zu der einparkenden Seniorin ging.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des gelben Fiat Panda, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

