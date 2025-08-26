Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

84-jähriger Pedelecfahrer verstorben

Bocholt (ots)

Am 03.08.2025 kam es auf dem Kreuzkapellenweg / Bettingsbusch in Bocholt-Spork gegen 13.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6089826

Am 23.08.2025 teilte das Polizeipräsidium Duisburg mit, dass der 84-Jährige seinen schweren Unfallverletzungen erlag. (sb)

