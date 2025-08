Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Zwei schwer verletzte Radfahrer

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Spork, Bettingsbusch / Kreuzkapellenweg;

Unfallzeit: 03.08.2025, 13.15 Uhr;

Zwei Radfahrer haben bei einem Unfall in Bocholt schwere Verletzungen erlitten. Am Sonntagmittag befuhr ein 48-jähriger Kölner mit seinem Rennrad den Bettingsbusch und wollte nach links in den Kreuzkapellenweg abbiegen. Dabei übersah er im Einmündungsbereich einen entgegenkommenden 84-jährigen Bocholter auf seinem Herrenrad. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Männer stürzten und verletzten sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell