Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Rohbau eines Einfamilienhauses

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Friedensweg;

Tatzeit: 01.08.2025, 20.00 Uhr und 02.08.2025, 06.30 Uhr;

In einen Rohbau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Friedensweg in Gronau. Die Unbekannten betraten die Baustelle zwischen Freitagabend und Samstagmorgen und entwendeten Werkzeuge und Stromkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (sb)

