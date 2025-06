Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall - Motorradfahrerin schwer verletzt (12.06.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend, gegen 21.00 Uhr auf der Berliner Straße, Höhe Berliner Platz, ereignet. Ein 72-jähriger Fahrer eines Fiat war auf der Berliner Straße unterwegs und wollte nach links in den Berliner Platz abbiegen. Nachdem er ein Auto passieren ließ, fuhr er an und übersah eine auf der linken der beiden Fahrspuren entgegenkommende 64-jährige Motorradfahrerin. Bei der Kollision und dem anschließenden Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 9.000 Euro geschätzt.

