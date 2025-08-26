PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Leopoldstraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 17.00 Uhr und 25.08.2025, 11.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der graue Renault Master hatte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf einem Parkplatz an der Leopoldstraße gestanden. Die Unbekannten gelangten unproblematisch in das Innere des Wagens, da der Schließzylinder nicht intakt war. Die Beute hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

