POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Burgstraße; Tatzeit: 25.08.2025, 21.50 Uhr; Nach einem Beziehungsstreit kam es am Montagabend gegen 21.50 Uhr in Stadtlohn an der Burgstraße zu einem gefährlichen Vorfall: Ein 29-jähriger Stadtlohner fuhr mit seinem Pkw nach ersten Erkenntnissen in eine Gruppe von sechs Personen. Zu dieser gehörte ein 30-jähriger Ahauser, gegen den sich die Handlung des Tatverdächtigen richtete. ...

mehr