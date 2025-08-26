POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Mussumer Kirchweg; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 14.00 Uhr und 24.08.2025, 14.00 Uhr; Bargeld aus einem geparkten Mercedes Benz gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Dazu kam es zwischen Freitag- und Sonntagmittag auf einem Parkplatz an der Straße Mussumer Kirchweg. Der Einbrecher gelangte auf unbekannte Weise in das Auto. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
