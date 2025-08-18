PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rettung eines verletzten Bussards

POL-PIKIR: Rettung eines verletzten Bussards
Bad Sobernheim, K20 (Dörndich) (ots)

Am späten Nachmittag stellt heute eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin am Fahrbahnrand der K20 in Höhe des Dörndichs einen augenscheinlich verletzten und nicht mehr flugtüchtigen Greifvogel fest. Die Finderin stellt löblicherweise zunächst eigenständig den telefonischen Kontakt zu einer geeigneten Wildtierhilfe her, jedoch bestehen dort keine Möglichkeiten das Tier abzuholen und die generell transportwillige Dame hat auch keine Möglichkeit das Tier möglichst schonend und sicher einzufangen. Aus diesem Grund bittet sie die örtliche Polizei um Hilfe. Seitens einer entsandten Streifenbesatzung kann der kurzzeitig springenderweise flüchtende Mäusebussard unter vollem körperlichen Einsatz und mit Unterstützung eines weiteren couragierten Verkehrsteilnehmers schadlos mit einer Decke eingefangen und in einen ursprünglich bereits entsorgten Pappkarton gesetzt werden. Im Anschluss verbringt die Anruferin das Tier erfolgreich zu der Wildtierauffangstation.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

