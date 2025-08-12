PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hochstetten-Dhaun, Binger Landstraße (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025 ereignete sich im Zeitraum 07:30-14:00 Uhr in der Binger Landstraße in 55606 Hochstetten-Dhaun eine Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Fahrzeug die Straße aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Simmertal. Mutmaßlich aufgrund ungenügenden Seitenabstands zu einem am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkten Fahrzeugs kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Seitenspiegel des geparkten Fahrzeuges erheblich beschädigt. Am Verursacherfahrzeug wurde ebenfalls zumindest der Seitenspiegel beschädigt, dessen Abdeckung blieb an der Unfallörtlichkeit zurück. Demnach dürfte es sich beim nunmehr unfallflüchtigen Fahrzeug um einen grauen/silbernen Skoda Fabia handeln, dessen rechter Seitenspiegel nun beschädigt, bzw. unvollständig ist. Die Polizei Kirn sucht potenzielle Zeugen des Vorfalls, welche u.a. Hinweise zum Verursacherfahrzeug und dessen Insassen geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

