Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Klappbrücke beschädigt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt im Fall einer Sachbeschädigung an der Klappbrücke in der Schleusenstraße in Bremerhaven-Mitte.

Am heutigen Sonntag, 10.08.2025, wurde die Polizei von Mitarbeitern der Firma Bremenports alarmiert, nachdem diese gegen Mittag zur Klappbrücke in der Schleusenstraße gerufen worden sind. Die Brücke konnte nicht mehr geschlossen oder geöffnet werden. Im Rahmen der Reparaturmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Fehlfunktion durch eine Sachbeschädigung am Schaltkasten der Schrankenanlage herbeigeführt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen kann die Tatzeit auf den 10.08.2025 zwischen 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr eingeschränkt werden. Die Polizei hat alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet und ermittelt in alle Richtungen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorgang haben, werden gebeten die Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu kontaktieren. Die Brücke konnte nach den Reparaturarbeiten wieder in Betrieb genommen werden.

