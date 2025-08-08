Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aggressiver 41-Jähriger beißt Polizisten - Nacht endet im Polizeigewahrsam

Bremerhaven (ots)

Ein aggressiver Mann hat in der Nacht zum heutigen Freitag, 8. August, zwei Beamte der Bremerhavener Polizei verletzt. Für den 41-jährigen Aggressor endete die Nacht im Polizeigewahrsam.

Vorausgegangen war der Hilferuf eines Taxifahrers gegen 0.40 Uhr. Dieser hatte im Bereich Schaufenster Fischereihafen eine alkoholisierte Person im Auto, die sich so verhielt, dass der Taxifahrer sie nicht transportieren wollte. Aussteigen wollte die Person aber auch nicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten schafften es zunächst, den Mann zum Aussteigen zu bewegen. Hier schlug die Stimmung aber um, und der 41-Jährige richtete seine Aggression nun gegen die Polizisten. Dabei verhielt er sich distanzlos und provokativ. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann ebenfalls nicht nach. Als er kurz danach mit einer Glasflasche in der Hand auf die Polizeibeamten zulief, nahmen diese ihn vorläufig fest. Dabei leistete der 41-Jährige erheblichen Widerstand, verpasste einem Beamten einen Kopfstoß und biss ihm in die Hand. Ein anderer Beamter wurde an der Schulter verletzt.

Mit hinzugezogenen Unterstützungskräften gelang es, den 41-Jährigen Hand- und Fußfesseln anzulegen und ihn in ein Polizeifahrzeug zu bringen. Hierbei sperrte sich der Mann weiterhin und spuckte später auch in das Auto. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann ins Polizeigewahrsam gebracht. Auch dort beruhigte er sich kaum. Da er mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Einer der verletzten Polizeibeamten musste in der Nacht im Krankenhaus behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig. Der 41-Jährige erhielt Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung.

