Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nächtlicher Angriff im Goethe-Quartier: Gruppe verletzt 17-Jährigen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt im Fall einer gefährlichen Körperverletzung. In der Nacht zum heutigen Mittwoch, 6. August, wurde die Polizei gegen 3.45 Uhr zur Straßenkreuzung Goethestraße/Eupener Straße im Stadtteil Lehe gerufen. Dort gab ein 17-Jähriger an, soeben von mehreren Jugendlichen oder jungen Männern zusammengeschlagen worden zu sein. Der Betroffene erlitt leichte Verletzungen, die von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Wer die Schläger waren und wie sie aussahen, wusste der 17-Jährige nicht. Eine Zeugin gab später an, die Angreifer seien nach der Tat in südlicher Richtung durch die Goethestraße geflüchtet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt unter der Telefonnummer 0471/953-4444 Hinweise entgegen.

