Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen von 19.07.2025

Goslar (ots)

Langelsheim

Am 18.07.25 zwischen 17:00 - 18:30 Uhr kam es in Langelsheim, auf Höhe Bischofsthal 48 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein-/Ausparken mit einem unbek. Fahrzeug gegen das Heck eines schwarzen VW T-Roc. Der VW wurde nicht unerheblich am Heck beschädigt. Geschätzter Sachschaden ca. 2000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch das PK Seesen und der Spurensuche wurde weißer Lackaufrieb beim beschädigten PKW festgestellt. Das flüchtige Fahrzeug könnte somit weiß sein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Langelsheim Tel. 05326/978780

