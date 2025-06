Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Kinderwagen-Diebstahl

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung an der Kampstraße eingebrochen. Sie stahlen zwei Fernseher und eine Spielekonsole. An der Altenaer Straße wurde am Freitagabend eine Scheibe eines Speditions-Gebäudes eingeschlagen. Unbekannte verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Gegen 23 Uhr löste die Alarmanlage aus. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Aufnahme der Anzeige durch die Polizei nicht festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Telefon 9199-0.

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr entwendete ein Unbekannter einen vor einem Einfamilienhaus Im Hötting Hahn abgestellten Joolz-Kinderwagen. (cris)

