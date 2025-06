Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versammlung in Neustadt - Polizei und Versammlungsbehörde ziehen erneut ein positives Fazit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Sonntag (19.05.2024) wurde nach einer Kundgebung auf dem Markplatz ein Aufzug durch den Ortsteil Hambach zum Hambacher Schloss durchgeführt, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 380 Personen teil.

Während des Aufzugs kam es zu einer Sitzblockade im Bereich der Hambacher Straße, weshalb gegen 20 Personen ein Strafverfahren wegen Nötigung eingeleitet wurde. Nach den Identitätsfeststellungen wurde ihnen ein Platzverweis erteilt, um weitere Störungen zu verhindern.

Eine weitere stationäre Versammlung im Ortsteil Hambach verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. In der Spitze waren ca. 75 Teilnehmende anwesend.

Die kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen während des Aufzuges konnten auf ein Minimum reduziert werden.

Die Polizei und die Versammlungsbehörde ziehen insgesamt ein positives Fazit. Schließlich konnte ein gesamtbetrachtend störungsfreier und friedlicher Verlauf der Versammlungen gewährleistet werden.

