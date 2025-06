Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein, jedoch mit Drogen im Blut unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 08.06.2025 um 01:45 Uhr ein 41-Jähriger aus Kirchheimbolanden, welcher mit einem Smart in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Zu seinem Betäubungsmittelkonsum gab der Fahrer an, dass er am vergangenen Freitag mehrere Lines Amphetamin konsumiert habe. Im weiteren Verlauf wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem 41-Jährgen eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Führerscheinstelle informiert. Auch auf den Halter kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu, da dieser zuließ, dass der Mann mit seinem PKW fuhr.

