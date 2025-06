POL-PDNW: Einsatzmaßnahmen anlässlich der Versammlungslage im Stadtbereich Neustadt - Polizei und Versammlungsbehörde ziehen positive Bilanz

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... hat laut eigenen Angaben ein 51-Jähriger aus der VG Lambrecht/ Pfalz, welcher am 05.06.2025 um 16:00 Uhr mit seinem Fiat in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. ...

mehr