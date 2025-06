Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken ihr Rad geschoben...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat am 08.06.2025 um 02:00 Uhr eine 47-jährige Neustadterin in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W.. Da diese teilweise schwankte, wurde sie einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Dame nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt, wurde das Fahrrad angeschlossen und der Schlüssel für das Fahrradschloss sichergestellt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch für die Fahrt mit einem Fahrrad unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss strafrechtliche Konsequenzen drohen können.

