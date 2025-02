Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bahnhof/Mitreisender Polizeibeamter unterstützt Zugbegleiterin und wird verletzt

Coesfeld (ots)

Eine Zugbegleiterin kontrollierte in den frühen Morgenstunden des Samstag (01.02.), gegen 01.30 Uhr, in der Regionalbahn von Münster nach Coesfeld einen Mann, der keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Während der Feststellung seiner Personalien durch die Zugbegleiterin reagierte der 34-jährige zunehmende aggressiv und versuchte schließlich, am Bahnhof Billerbeck aus dem Zug zu fliehen.

Ein Polizeibeamter des PP Münster, der in seiner Freizeit im Zug mitreiste, erkannte die Situation, kam der Zugbegleiterin zu Hilfe und stellte sich dem Mann in den Weg. Obwohl er sich mit seinem Dienstausweis auswies und sich damit offiziell in den Dienst versetzte schlug der Beschuldigte dem Beamten mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und verletzte ihn hierdurch. Mit der Unterstützung weiterer Fahrgäste konnte er schließlich von weiteren Übergriffen ab- und bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung festgehalten werden.

Der verletzte Beamte wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt. Für den Tatverdächtigen endete die Nacht im Polizeigewahrsam. Da er offensichtlich alkoholisiert war, wurde ihm hier durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

