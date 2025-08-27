Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Langenbergstraße; Unfallzeit: 26.08.2025, zwischen 15.00 Uhr und 15.35 Uhr; Einen grauen BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto stand Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Langenbergstraße. Zwei Zeuginnen beobachteten, wie ein weißer Pkw mit niederländischem Kennzeichen das geparkte Fahrzeug touchierte. Der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und mit einer grauen Short bekleidet gewesen sein. Die beiden Zeuginnen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

