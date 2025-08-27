PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Langenbergstraße; Unfallzeit: 26.08.2025, zwischen 15.00 Uhr und 15.35 Uhr; Einen grauen BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto stand Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Langenbergstraße. Zwei Zeuginnen beobachteten, wie ein weißer Pkw mit niederländischem Kennzeichen das geparkte Fahrzeug touchierte. Der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und mit einer grauen Short bekleidet gewesen sein. Die beiden Zeuginnen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 14:53

    POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Mussumer Kirchweg; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 14.00 Uhr und 24.08.2025, 14.00 Uhr; Bargeld aus einem geparkten Mercedes Benz gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Dazu kam es zwischen Freitag- und Sonntagmittag auf einem Parkplatz an der Straße Mussumer Kirchweg. Der Einbrecher gelangte auf unbekannte Weise in das Auto. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 14:52

    POL-BOR: Heiden - Einbruch in Kirche

    Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Mozartstraße; Tatzeit: zwischen 24.08.2025, 12.00 Uhr und 26.08.2025, 09.30 Uhr; In eine Kirche eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Mozartstraße in Heiden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Presbyterraum. Dort öffneten und durchsuchten sie Schränke und Regale. Unklar ist derzeit, ob die Täter Beute gemacht haben. Zu dem ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:59

    POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Transporter entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Leopoldstraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 17.00 Uhr und 25.08.2025, 11.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der graue Renault Master hatte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf einem Parkplatz an der Leopoldstraße gestanden. Die Unbekannten gelangten unproblematisch in das Innere des Wagens, da der Schließzylinder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren