POL-BOR: Bocholt - Nächtlicher Diebstahl
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Nordstraße;
Tatzeit: zwischen 26.08.2025, 23.20 Uhr, und 27.08.2025, 07.00 Uhr;
Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Bocholt gestohlen. Die Täter hatten sich über ein Kellerfenster Zugang in ein Gebäude an der Nordstraße und im Innern in Geschäftsräume verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
